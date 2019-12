Colombia’s pots and pans protests go global

The banging of pots and pans that have come to dominate Colombia’s anti-government “cacerolazos” received loud support throughout Latin America on Sunday.

For the 11th day in a row, crowds throughout Colombia were banging on pots and pans in their attempt to persuade President Ivan Duque to engage in dialogue with leaders of the protests against his controversial economic and peace policies.

Bogota

#CacerolazoLatinoamericano luce impresionante en el Parkway.

La concentración de personas al son de cacerolas cantando y bailando "¡El pueblo no se rinde CARAJO!".

Esto parece más un día de fiesta, con las familias enteras en la calle. pic.twitter.com/ZDrE2EEtEe — Angélica (@Anyelik) December 2, 2019

Medellin

¡Así suenan las cacerolas en el Parque Bicentenario de Medellín! #CacerolazoLatinoamericano pic.twitter.com/DR79GJOBFj — Julián Vásquez (@Julian_VasquezP) December 1, 2019

Cali

For Sunday, the strike organizers had asked people throughout Latin America to join in for a continental cacerolazo.

The call was responded by people banging pots and pans in Brazil, Ecuador, Chile, Mexico and Argentina.

Also in cities in North America, Europe and Australia people took part in the protests.

Buenos Aires, Argentina

Quito, Ecuador

Mexico City, Mexico

Cacerolazo latinoamericano; #México #1DCacerolazoLatino Un grito ancestral, masivo, contundente contra contra el #FMI, contra el imperialismo y el neoliberalismo; q esta llevando a la esclavitud, del caos político social en nuestros pueblos.#CacerolazoLatinoamericano #Paro1D pic.twitter.com/bQlvmgLVCd — RC. Montoneros Alfarista (@Jhon_frank34) December 2, 2019

Santiago de Chile, Chile

Attempts to join the cacerolazo in Santiago de Chile, where anti-government protests are in their second month, police dispersed people trying to take part in the continental day of peaceful protest.

Se escucha excepcionalmente el uso del altavoz de carabineros, pero para decir mentiras. Esto ocurre mientras se desarrolla el #CacerolazoLatinoamericano en Plaza Dignidad 21:05 Santiago de Chile. Represión, infundir miedo, criminalizar la protesta. pic.twitter.com/1SS9w0WqIq — Fivi news (@news_callejeras) December 2, 2019

Others took part in the cacerolazo from home.

Sao Paulo, Brazil

New York City, United States

Paris, France

Melbourne, Australia

Vancouver, Canada

Cacerolazo Latinoamericano taking the streets of Vancouver https://t.co/EVp6Nf08lw — Van4Chile (@Van4Chile) December 1, 2019